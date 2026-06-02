Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о распределении топлива между Крымом и Севастополем - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 02.06.2026
Аксенов рассказал о распределении топлива между Крымом и Севастополем

Аксенов: бензин распределяют между Крымом и Севастополем по количеству населения

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топливо, поступающее на полуостров Крым, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения.
  • С 31 мая в регионе вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива.
  • 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Все топливо, которое поступает на полуостров, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения субъектов РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Песков отметил важность проблем с топливом в Крыму
1 июня, 12:27
"Органы власти республики Крым координируют свои действия по данному вопросу с правительством города Севастополя: бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения", - написал Аксенов в своем канале в "Макс".
По его информации, в среду, 3 июня, на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики. Он попросил жителей региона набраться терпения, отметив, что не вся информация в условиях проведения СВО может быть озвучена публично.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
Заправка автомобиля на АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Севастополе во вторник будут продавать бензин по талонам
Вчера, 02:45
 
Республика КрымСевастопольРоссияСергей Аксенов (политик)Дмитрий ПесковАИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала