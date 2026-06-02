Аксенов рассказал о распределении топлива между Крымом и Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Топливо, поступающее на полуостров Крым, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения.
- С 31 мая в регионе вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива.
- 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Все топливо, которое поступает на полуостров, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения субъектов РФ, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе.
Песков отметил важность проблем с топливом в Крыму
1 июня, 12:27
По его информации, в среду, 3 июня, на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики. Он попросил жителей региона набраться терпения, отметив, что не вся информация в условиях проведения СВО может быть озвучена публично.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.