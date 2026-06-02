Аксенов рассказал о распределении топлива между Крымом и Севастополем

По его информации, в среду, 3 июня, на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики. Он попросил жителей региона набраться терпения, отметив, что не вся информация в условиях проведения СВО может быть озвучена публично.