Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура требует изъять 1,2 миллиарда рублей у экс-главы "Русагро" - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 02.06.2026
Генпрокуратура требует изъять 1,2 миллиарда рублей у экс-главы "Русагро"

Генпрокуратура требует изъять 1,2 млрд руб у экс-гендиректора "Русагро" Басова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-генеральный директор группы компаний "Русагро" Максим Басов
Экс-генеральный директор группы компаний Русагро Максим Басов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Экс-генеральный директор группы компаний "Русагро" Максим Басов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура требует изъять более 1,2 миллиарда рублей у бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.
  • Также Генпрокуратура просит изъять около 100 тысяч долларов и 3 миллиона рублей у супруги основателя корпорации Натальи Быковской.
  • Беседа по иску Генпрокуратуры к Басову и Быковской назначена на 4 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура в рамках нового иска требует изъять у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 1,2 миллиарда рублей и около 100 тысяч долларов у супруги основателя компании Вадима Мошковича Натальи Быковской, рассказал РИА Новости источник, знакомый с содержанием иска.
Накануне в суд был подан иск Генпрокуратуры к Басову и Быковской. Беседа назначена на 4 июня.
"Основная сумма требований в рамках дополнительного иска предъявлена к Максиму Басову. Генпрокуратура требует взыскать с него еще более 1,2 миллиарда рублей, истец считает, что заработанные им после увольнения из корпорации деньги "смешались" с доходами, полученными в "Русагро". Также прокуратура просит изъять около 100 тысяч долларов и 3 миллионов рублей у супруги основателя корпорации Натальи Быковской. Непосредственно к самому Мошковичу требований не заявлено", - сказал собеседник агентства.
Ранее Хамовнический суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры в доход государства акции "Русагро", принадлежавшие ее основателю Вадиму Мошковичу, его близким и Басову. Кроме того, суд обратил в доход РФ деньги со счетов Мошковича (около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро), а также участки Быковской, но при этом оставил в ее собственности дом на Рублевке и четырехуровневую квартиру в Хамовниках.
Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Приставы начали изымать имущество основателя "Русагро"
17 мая, 02:16
 
МоскваРоссияВадим МошковичГенеральная прокуратура РФРусагро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала