Генпрокуратура требует изъять 1,2 миллиарда рублей у экс-главы "Русагро"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура в рамках нового иска требует изъять у бывшего гендиректора "Русагро" Максима Басова более 1,2 миллиарда рублей и около 100 тысяч долларов у супруги основателя компании Вадима Мошковича Натальи Быковской, рассказал РИА Новости источник, знакомый с содержанием иска.