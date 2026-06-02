На Бали прилив заблокировал на скале российских туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое российских туристов заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг на Бали.
- Уровень воды начал быстро подниматься, а усилившиеся волны отрезали туристам путь обратно.
- Спасатели эвакуировали россиян около двух часов ночи, используя альпинистское оборудование.
ДЖАКАРТА, 2 июн — РИА Новости. Двое российских туристов оказались заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг на индонезийском острове Бали и были спасены спустя несколько часов ночной операции, сообщили РИА Новости местные спасательные службы.
По словам спасателей, россияне вечером 30 мая гуляли вдоль побережья после купания и встречи заката. Однако во время прогулки уровень воды начал быстро подниматься, а усилившиеся волны отрезали им путь обратно.
"После нескольких часов поисков безопасного маршрута спасатели эвакуировали россиян около двух часов ночи, используя альпинистское оборудование из-за сложного рельефа и высоких волн", — заявили РИА Новости в штабе координации спасательной операции.
По данным портала Detik, туристы попытались самостоятельно выбраться по скале, однако крутой и острый склон не позволил им подняться в безопасное место.
Пляж Паданг-Паданг на полуострове Букит считается одним из самых популярных среди туристов на Бали. Спасатели регулярно предупреждают посетителей об опасности сильных приливов и волн, особенно в вечернее время.