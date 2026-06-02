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На Бали прилив заблокировал на скале российских туристов - РИА Новости, 02.06.2026
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08:35 02.06.2026 (обновлено: 09:45 02.06.2026)
На Бали прилив заблокировал на скале российских туристов

РИА Новости: на Бали прилив заблокировал на скале двух российских туристов

© Соцсети Национального агентства по поиску и спасению (БАСАРНАС) ИндонезииСпасательная операция по вызволению туристов на скалистом участке пляжа Паданг-Паданг на Бали
Спасательная операция по вызволению туристов на скалистом участке пляжа Паданг-Паданг на Бали - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Соцсети Национального агентства по поиску и спасению (БАСАРНАС) Индонезии
Спасательная операция по вызволению туристов на скалистом участке пляжа Паданг-Паданг на Бали
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое российских туристов заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг на Бали.
  • Уровень воды начал быстро подниматься, а усилившиеся волны отрезали туристам путь обратно.
  • Спасатели эвакуировали россиян около двух часов ночи, используя альпинистское оборудование.
ДЖАКАРТА, 2 июн — РИА Новости. Двое российских туристов оказались заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг на индонезийском острове Бали и были спасены спустя несколько часов ночной операции, сообщили РИА Новости местные спасательные службы.
По словам спасателей, россияне вечером 30 мая гуляли вдоль побережья после купания и встречи заката. Однако во время прогулки уровень воды начал быстро подниматься, а усилившиеся волны отрезали им путь обратно.
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"После нескольких часов поисков безопасного маршрута спасатели эвакуировали россиян около двух часов ночи, используя альпинистское оборудование из-за сложного рельефа и высоких волн", — заявили РИА Новости в штабе координации спасательной операции.
По данным портала Detik, туристы попытались самостоятельно выбраться по скале, однако крутой и острый склон не позволил им подняться в безопасное место.
Пляж Паданг-Паданг на полуострове Букит считается одним из самых популярных среди туристов на Бали. Спасатели регулярно предупреждают посетителей об опасности сильных приливов и волн, особенно в вечернее время.
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