Рейтинг@Mail.ru
Россияне раскупают летние туры в Анапу - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 02.06.2026
Россияне раскупают летние туры в Анапу

АТОР: российские туристы начали активо приобретать туры в Анапу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на восстановленном пляже в Анапе
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы начали активно приобретать туры в Анапу после информации об открытии пляжей.
  • Спрос на Анапу среди российских туристов вырос уже с февраля и превышает прошлогодний уровень на 40–60%.
  • Глава АТОР отметила, что цены на летний отдых в Анапе доступные, но из-за высокого спроса туристам следует поторопиться, чтобы иметь выбор.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу, уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Мэр города Светлана Маслова в конце мая сообщила, что купальный сезон в 2026 году в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября, подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах.
Девушка на прогулке в горах - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Названы самые привлекательные для россиян виды нишевого туризма
30 мая, 08:47
"После информации об открытии пляжей продажи активизировались. Анапа будет продана довольно быстро. Уже сейчас бронируют июль, август", - сказала Ломидзе.
По ее словам, спрос на Анапу среди российских туристов вырос даже раньше официальных объявлений об открытии курорта. "Уже с февраля (спрос - ред.) превышал прошлогодний уровень, и все туроператоры говорили, что Анапа продается на 40-50%, а у кого-то и на 60% активнее, чем в прошлом году", - подчеркнула она.
Глава АТОР отметила, что высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в Анапу с семьями и детьми.
Ломидзе отметила, что цены на летний отдых на курорте сейчас доступные, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. "Но спрос растет, и если турист хочет иметь выбор – надо поторопиться", - посоветовала она.
Краснодарский край, а именно Сочи, Анапа и Геленджик, всегда находятся в топе летних продаж у российских туроператоров, добавила Ломидзе.
Утро - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В России вырос спрос на "сонный туризм"
23 мая, 09:30
 
АнапаКраснодарский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала