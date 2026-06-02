Россияне раскупают летние туры в Анапу

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы начали активно приобретать туры в Анапу после информации об открытии пляжей.

Спрос на Анапу среди российских туристов вырос уже с февраля и превышает прошлогодний уровень на 40–60%.

Глава АТОР отметила, что цены на летний отдых в Анапе доступные, но из-за высокого спроса туристам следует поторопиться, чтобы иметь выбор.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу, уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Мэр города Светлана Маслова в конце мая сообщила, что купальный сезон в 2026 году в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября, подготовительные работы ведутся на ранее выведенных из зоны ЧС пляжах.

"После информации об открытии пляжей продажи активизировались. Анапа будет продана довольно быстро. Уже сейчас бронируют июль, август", - сказала Ломидзе

По ее словам, спрос на Анапу среди российских туристов вырос даже раньше официальных объявлений об открытии курорта. "Уже с февраля (спрос - ред.) превышал прошлогодний уровень, и все туроператоры говорили, что Анапа продается на 40-50%, а у кого-то и на 60% активнее, чем в прошлом году", - подчеркнула она.

Глава АТОР отметила, что высокая загрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в Анапу с семьями и детьми.