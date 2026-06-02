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Первые электромобили "Атом" в мае встали на учет в ГАИ - РИА Новости, 02.06.2026
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18:14 02.06.2026
Первые электромобили "Атом" в мае встали на учет в ГАИ

"Автостат": электромобили "Атом" в мае впервые встали на учет в ГАИ в России

© Фото : АО "Кама"Электромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : АО "Кама"
Электромобиль "Атом". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае 2026 года российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ.
  • В мае на российский рынок вышли четыре новых легковых автомобиля ("Атом", Tenet T4L, Zeekr 8x, Kia K4) и один автобус (Higer KLQ6896).
  • Официальные продажи "Атома" в России еще не начались, но уже открыты предпродажи по цене 3,98 миллиона рублей, а с учетом государственной программы льготного кредитования — 3,055 миллиона рублей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ в мае 2026 года, следует из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).
Всего, по данным исследования, в мае 2026 года на рынок РФ вышло 4 новых легковых автомобиля и 1 автобус.
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"Из 4 легковых моделей, впервые попавших в майскую статистику продаж, в перечне присутствует российский электромобиль "Kама" - "Aтом", - говорится в сообщении.
Также в числе новых легковушек оказались российский кроссовер Tenet T4L, китайский гибридный кроссовер Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4.
"Если сравнивать эту статистику с апрельской, то тогда в постановке на учет было зафиксировано почти вдвое больше новых моделей", - добавили в "Автостате".
В регистрациях автобусов в мае появилась китайская модель Higer KLQ6896 на 35 пассажирских мест, уточняется в исследовании.
Официальные продажи "Атома" в России еще не начались. В апреле разработчик электромобиля - АО "Кама" - сообщал о начале открытых предпродаж модели. Стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей, а цена с учетом государственной программы льготного кредитования - 3,055 миллиона рублей.
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