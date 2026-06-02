Первые электромобили "Атом" в мае встали на учет в ГАИ

"Из 4 легковых моделей, впервые попавших в майскую статистику продаж, в перечне присутствует российский электромобиль "Kама" - "Aтом", - говорится в сообщении.

В регистрациях автобусов в мае появилась китайская модель Higer KLQ6896 на 35 пассажирских мест, уточняется в исследовании.

Официальные продажи "Атома" в России еще не начались. В апреле разработчик электромобиля - АО "Кама" - сообщал о начале открытых предпродаж модели. Стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей, а цена с учетом государственной программы льготного кредитования - 3,055 миллиона рублей.