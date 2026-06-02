В результате атаки БПЛА ВСУ по Донецку погиб водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Буденновском районе Донецка в ДНР погиб водитель гражданского автомобиля в результате атаки БПЛА.
- Атака произошла на объездной дороге в сторону поселка городского типа Еленовка.
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Водитель гражданского автомобиля погиб в результате атаки БПЛА в Буденновском районе Донецка в ДНР, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в Буденновском районе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль погиб водитель", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что атака произошла на объездной дороге в сторону поселка городского типа Еленовка.