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В результате атаки БПЛА ВСУ по Донецку погиб водитель - РИА Новости, 02.06.2026
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13:29 02.06.2026
В результате атаки БПЛА ВСУ по Донецку погиб водитель

Кулемзин: в результате атаки БПЛА ВСУ по Донецку погиб водитель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Буденновском районе Донецка в ДНР погиб водитель гражданского автомобиля в результате атаки БПЛА.
  • Атака произошла на объездной дороге в сторону поселка городского типа Еленовка.
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Водитель гражданского автомобиля погиб в результате атаки БПЛА в Буденновском районе Донецка в ДНР, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в Буденновском районе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль погиб водитель", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что атака произошла на объездной дороге в сторону поселка городского типа Еленовка.
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Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПроисшествия
 
 
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