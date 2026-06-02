В Белгородской области ребенок пострадал при атаке БПЛА на частный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Бочковка Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом.
- Пострадал 11-летний мальчик, его со множественными осколочными ранениями ног доставляют в детскую областную клиническую больницу.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате атаки вражеского БПЛА на частный дом в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщили в оперативном штабе региона.
"В селе Бочковка Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Пострадал ребенок. 11-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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