В Ростовской области ночью уничтожили более десяти беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более десяти БПЛА уничтожены ночью в Таганроге и четырех районах Ростовской области.
- Пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более десяти БПЛА уничтожены ночью в Таганроге, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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