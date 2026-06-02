В Ростовской области ночью уничтожили более десяти беспилотников

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более десяти БПЛА уничтожены ночью в Таганроге, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.