На территории многоквартирного дома в Краснодарском крае упали обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани.
- Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
В оперштабе добавили, что на месте работают оперативные и специальные службы.
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