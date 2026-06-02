ВСУ повторно атаковали школу в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска повторно атаковали школу в запорожской Васильевке за понедельник.
- Повреждена кровля здания школы №1 в Васильевке в результате атак FPV-дрона и БПЛА самолетного типа.
- Среди мирного населения пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска повторно за понедельник атаковали школу в запорожской Васильевке, пострадавших нет, сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.
Беспилотник ВСУ ударил по школе №1 в Васильевке, повреждена кровля здания, жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил днем в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Утром FPV-дрон атаковал первый раз школу, от чего повреждения получила кровля, а уже около 19.00 здание школы атаковал БПЛА самолетного типа, который нанес значительные повреждения", - сообщила Романиченко в Telegram-канале.
ВСУ, отметила она, совершили террористическую атаку.
"В результате вражеского обстрела повреждено остекление. Сколько бы враг ни пытался дестабилизировать обстановку и посеять панику, у него ничего не получится, потому что мы все вместе и непременно все восстановим и сделаем лучше прежнего. Самое главное, что нет пострадавших", - сказала Романиченко.
22 июня 2022, 17:18