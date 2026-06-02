ВСУ повторно атаковали школу в Запорожской области

"Утром FPV-дрон атаковал первый раз школу, от чего повреждения получила кровля, а уже около 19.00 здание школы атаковал БПЛА самолетного типа, который нанес значительные повреждения", - сообщила Романиченко в Telegram-канале.

"В результате вражеского обстрела повреждено остекление. Сколько бы враг ни пытался дестабилизировать обстановку и посеять панику, у него ничего не получится, потому что мы все вместе и непременно все восстановим и сделаем лучше прежнего. Самое главное, что нет пострадавших", - сказала Романиченко.