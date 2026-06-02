Базовый набор продуктов в мае подешевел, рассказали в АКОРТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении.

Цены снизились на 18 из 25 продуктов набора.

Снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и увеличением доли отечественной продукции на полках.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Базовый набор социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении, цены снизились на 18 из 25 продуктов набора, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"На середину мая 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях. Базовый набор этих продуктов за год подешевел в среднем на 11,4%", - сказал он.

В топ-5 подешевевших в годовом выражении продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Минимальная стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48,4%, до 39 рублей за килограмм. Свекла подешевела на 47%, до 41 рубля за килограмм, репчатый лук - на 42%, до 38 рублей, килограмм белокочанной капусты - на 41%, до 40 рублей. Заметно снизились и цены на крупы: рис стал дешевле на треть, до 46 рублей за килограмм.

"Снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и с тем, что основу полки формирует отечественная продукция: доля российских овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%", - отметил Богданов.