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Базовый набор продуктов в мае подешевел, рассказали в АКОРТ - РИА Новости, 02.06.2026
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13:04 02.06.2026
Базовый набор продуктов в мае подешевел, рассказали в АКОРТ

АКОРТ: базовый набор социально значимых продуктов в мае подешевел на 11,4%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупательница в магазине
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупательница в магазине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Базовый набор социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении.
  • Цены снизились на 18 из 25 продуктов набора.
  • Снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и увеличением доли отечественной продукции на полках.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Базовый набор социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях в мае подешевел в среднем на 11,4% в годовом выражении, цены снизились на 18 из 25 продуктов набора, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"На середину мая 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов "первой цены" в крупных торговых сетях. Базовый набор этих продуктов за год подешевел в среднем на 11,4%", - сказал он.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
АКОРТ: в России не будет дефицита овощей из-за запрета поставок из Армении
29 мая, 11:30
В топ-5 подешевевших в годовом выражении продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Минимальная стоимость картофеля в торговых сетях снизилась на 48,4%, до 39 рублей за килограмм. Свекла подешевела на 47%, до 41 рубля за килограмм, репчатый лук - на 42%, до 38 рублей, килограмм белокочанной капусты - на 41%, до 40 рублей. Заметно снизились и цены на крупы: рис стал дешевле на треть, до 46 рублей за килограмм.
"Снижение цен связано с хорошим урожаем прошлого сезона и с тем, что основу полки формирует отечественная продукция: доля российских овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%", - отметил Богданов.
Он указал, что импорт картофеля за год сократился почти вдвое и не превышает 15-18% ассортимента, свекла на полке полностью российского производства, а доля отечественного репчатого лука выросла до 90%. По словам председателя АКОРТ, расширение поставок от российских производителей и стабильная работа с ними формируют устойчивую базу для удержания доступных цен на основные продукты.
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