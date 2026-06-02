Рейтинг@Mail.ru
Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 02.06.2026
Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году

Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году благодаря медикам

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году более 46 тысяч женщин в России отказались от аборта после консультирования медиков.
  • Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 32 тысяч детей.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше 46 тысяч женщин в России, оказавшихся в состоянии репродуктивного выбора, отказались от аборта в 2025 году благодаря консультированию медиков, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко во вторник обратился к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".
"В 2025 году более 46 тысяч беременностей сохранено по результатам проведения консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 32 тысяч маленьких граждан нашей страны", - сказал министр.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Женщина должна сама принимать решение об аборте, заявил Володин
24 марта, 12:51
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала