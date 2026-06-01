МЧС рассказало о тушении пожара в многоэтажке в Звенигороде

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Тушение пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковном Звенигороде осложняют особенности конструкций помещений и сильное задымление в здании, работают четыре звена газодымозащитной службы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Ликвидация пожара в Звенигороде продолжается. Тушение осложняют особенности конструкций помещений и сильное задымление. Работают четыре звена газодымозащитной службы. Пожарные попадают на мансардный этаж через вентиляционные камеры из квартир жильцов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Эвакуированы 80 человек.
