Путин поручил обобщить судебную практику по выплатам на жилье для сирот

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ обобщить судебную практику, касающуюся выплат на приобретение жилья для детей-сирот, сообщается на сайте Кремля.
Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, которая состоялась 21 апреля. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации... обобщить практику применения судами норм законодательства РФ в части, касающейся предоставления за счет средств бюджетов субъектов РФ лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой", - указано в документе.
По итогам этой работы Верховному суду предстоит рассмотреть вопрос о необходимости подготовки разъяснений, касающихся применения этих законодательных норм, в том числе с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ.
Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 декабря, ответственным за реализацию этих поручений назначен председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
