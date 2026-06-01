Глава МВД Польши рассказал о фатальной ошибке, совершенной Зеленским - РИА Новости, 01.06.2026
12:18 01.06.2026 (обновлено: 16:52 01.06.2026)
© AP Photo / Petros Karadjias — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД Польши Томаш Семоняк назвал решения Владимира Зеленского по прославлению УПА* стратегической ошибкой.
  • По его словам, они приводят к потере доверия поляков.
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков из-за прославления УПА*, заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк.
"Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка — потеря сердец поляков, что лежит в политической и военной категориях. Он должен учитывать такие моменты", — сказал министр, выступая на телеканале TVN24.
При этом он подчеркнул, что Польше невыгодно разрывать отношения с Украиной или прекратить ее поддерживать.
Действия Зеленского глава МВД назвал неприемлемыми.
"Тот факт, что УПА*, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом почитается, — это абсолютная катастрофа", — заключил Семоняк.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ — отдельному центру специальных операций "Север".
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение главы киевского режима высшей польской награды — ордена Белого орла. Кроме того, Зеленского жестко раскритиковали премьер-министр Дональд Туск, бывший глава государства Лех Валенса и другие политические деятели.
В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России террористические организации.
