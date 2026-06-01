Польша потребовала извинений от Зеленского за героизацию УПА*

ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский должен извиниться за героизацию бандеровских предводителей, заявил директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Марчин Пшидач.
"Думаю, что <...> Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность", — сказал он.
По его мнению, поведение главы киевского режима может быть связано с запланированными выборами на Украине и желанием выстроить свой политический нарратив.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" подразделению ВСУ — отдельному центру специальных операций "Север".
После этого Навроцкий инициировал лишение главы киевского режима высшей польской награды — ордена Белого Орла. Кроме того, Зеленского жестко раскритиковали премьер-министр Дональд Туск, бывший глава государства Лех Валенса и другие политики.
В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России террористические организации.