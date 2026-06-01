Сбор ДНК, ГОСТы и выплаты: что изменится для россиян с 1 июня - РИА Новости, 01.06.2026
08:00 01.06.2026 (обновлено: 08:03 01.06.2026)
В июне начнется прием заявлений на ежегодную семейную выплату

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Некоторым повысят пенсию, вступит в силу ряд ГОСТов, стартует эксперимент по биометрической регистрации авиапассажиров, а банки смогут оперативнее замораживать счета лиц, попавших в список Росфинмониторинга. Об этих и других нововведениях июня — в материале РИА Новости.

Выплаты для семей, пенсионеров и инвалидов

Социальный фонд России (СФР) начинает принимать заявления на ежегодную семейную выплату — возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ).
Право на это имеют оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23, если обучение очное). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания в году, который предшествует году обращения за выплатой.
Заявление за 2025-й можно подать до 1 октября 2026-го в МФЦ, клиентском офисе СФР или онлайн через портал "Госуслуги". Большую часть данных специалисты фонда запросят самостоятельно, в ряде случаев справки (например, об обучении) нужно предоставить лично.
Кроме того, те, кому в мае исполнилось 80 лет, с июня станут получать удвоенную фиксированную доплату к страховой пенсии по старости —19 169,38 рубля. Это касается и тех, кто в мае получил первую группу инвалидности.
В самолет — по биометрии

В аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по регистрации и посадке на самолеты с помощью биометрии. Как уточнили в Минтрансе, речь идет о рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. К программе могут присоединиться и другие аэропорты, а также перевозчики.
Участие пассажиров — добровольное. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027-го.
Чтобы пройти на борт по биометрии, нужно заранее зарегистрировать данные в уполномоченном банке, а затем внести в Единую биометрическую систему. Точки регистрации откроют и в аэропортах. Кроме того, следует дать согласие на обработку персональных данных.
Но в зоне транспортной безопасности паспорт все равно понадобится.
Перевозки и изменения для водителей-иностранцев

Для стран ЕАЭС (Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии) вводится система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) автомобильным транспортом.
Импортеры должны сообщать о предстоящей поставке через информационную систему в ФНС России, вносить обеспечительный платеж и получать QR-код до ввоза товара.
Цель нововведения — исключить уклонение от уплаты налогов и обеспечить законность торгового оборота.
Также правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС — до 30 ноября. Общий допустимый экспорт — 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений — 8,7 миллиона, аммиачной селитры — 4,2 миллиона, сложных удобрений — порядка семи миллионов. Квоты не распространяются на Абхазию и Южную Осетию, транзит, международную гуманитарную помощь.
С 30 июня увеличивается срок временного пребывания на территории России водителей из стран СНГ и Грузии, осуществляющих международные перевозки (дальнобойщиков), до 180 дней в течение года. Но нужно подавать заявление.
ГОСТ и маркировка

Расширяется система маркировки "Честный знак". Теперь производители и импортеры кофе и цикория обязаны наносить коды и уведомлять о вводе в оборот товаров.
Обновился ГОСТ на санитарные керамические изделия (унитазы, раковины, биде и прочее). Если в ГОСТе, введенном в 2018-м, унитазы подразделялись только на напольные, детские и настенные, то теперь выделили 16 видов.
Вступает в силу ГОСТ на туалетную бумагу и другую бумажную продукцию: салфетки, носовые платки, полотенца, скатерти. Изделия должны изготавливать из бумаги или бумажного текстилеподобного материала, волокно которых может содержать целлюлозу, отборы сортирования целлюлозы, механическую, термомеханическую или химико-термомеханическую древесную массу, макулатуру бумажную и картонную, волокна полиэстера, вискозы, хлопка, льна и другие натуральные и химволокна.
Скорректировали ГОСТ на мороженую рыбу. В частности, срок годности отныне отсчитывается от даты первичной заморозки, а не от расфасовки.
Еще один ГОСТ — на туризм и сопутствующие услуги. Там отдельно прописано, что гостиницы нельзя размещать в жилых домах. У санаториев, баз отдыха и кемпингов прилегающая территория должна быть огорожена, благоустроена и освещена в темное время суток.
Персоналу в местах размещения необходимы специальное профессиональное образование и/или профессиональная подготовка и опыт работы в соответствии с должностью. Для туристов следует предусмотреть специальные места для курения.
Также вводится в действие предварительный национальный стандарт "Туризм и сопутствующие услуги", где перечислены рекомендации по адаптации объектов туриндустрии для приема иностранцев.
Блокировка счетов

С 14 июня банки должны замораживать счета тех, кто попал в список Росфинмониторинга причастных к экстремизму или терроризму в течение суток. После этого все денежные средства, находящиеся на этих депозитах, становятся недоступными.
Геномная регистрация

Вводится обязательная геномная регистрация (сдача образца ДНК) для военнослужащих, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих и работников Вооруженных сил и войск национальной гвардии, состоящих в добровольческих формированиях граждан России, выполняющих боевые и служебные задачи или трудовые обязанности, связанные с участием в боевых действиях.
Соответствующая информация хранится до возраста 100 лет, а в случае гибели — до установления личности. После увольнения со службы может быть уничтожена по письменному заявлению.
