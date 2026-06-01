08:35 01.06.2026 (обновлено: 10:06 01.06.2026)
Ученый объяснил, почему балтийский загар цветом отличается от южного

Девушка на пляже
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цвет загара зависит от высоты солнца над горизонтом и угла падения солнечных лучей на поверхность Земли.
  • На юге солнце находится высоко над горизонтом, загар появляется быстро, становится темным и насыщенным, но возрастает риск ожогов.
  • В северных широтах солнце находится ниже, и загар получается светло-коричневым, бронзово-оливковым, более ровным и естественным.
КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Цвет южного загара имеет оттенки от золотистого до бронзового, тогда как загар на Балтике, как правило, светло-коричневый, с оливковым оттенком: все дело в высоте солнца над горизонтом, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, цвет загара зависит не только от количества времени, проведенного на солнце, но и от того, под каким углом солнечные лучи падают на поверхность Земли, поэтому после отдыха на разных морях люди возвращаются с разным загаром.
«
"На юге солнце находится высоко над горизонтом, поэтому кожа получает более интенсивное солнечное воздействие. Загар появляется быстро, становится темным и насыщенным. Но одновременно возрастает риск ожогов. Кожа просто не успевает полностью адаптироваться к такому ярко выраженному воздействию", - сказал Тарасов.
Он отметил, что в северных широтах, к которым относится побережье Балтийского моря, включая Калининградскую область, солнце находится ниже, а солнечные лучи проходят через более толстый слой атмосферы, что влияет на цвет загара.
"Поэтому северный загар не такой темный, обычно светло-коричневый, бронзово-оливковый, более ровный и естественный", - добавил Тарасов.
Балтийское мореКалининградская областьАндрей ТарасовБалтийский федеральный университетОбщество
 
 
