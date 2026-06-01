Ученый объяснил, почему балтийский загар цветом отличается от южного

КАЛИНИНГРАД, 1 июн - РИА Новости. Цвет южного загара имеет оттенки от золотистого до бронзового, тогда как загар на Балтике, как правило, светло-коричневый, с оливковым оттенком: все дело в высоте солнца над горизонтом, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.

По словам ученого, цвет загара зависит не только от количества времени, проведенного на солнце, но и от того, под каким углом солнечные лучи падают на поверхность Земли, поэтому после отдыха на разных морях люди возвращаются с разным загаром.