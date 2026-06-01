На ЗАЭС заявили о готовности сотрудников продолжать работу вопреки рискам

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС понимают риски для себя из-за атак ВСУ, но выражают готовность продолжать работу на станции для обеспечения ядерной безопасности объекта, заявил директор станции Юрий Черничук.