На ЗАЭС заявили о готовности сотрудников продолжать работу вопреки рискам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что персонал станции осознает риски из-за атак ВСУ, но готов продолжать работу для обеспечения ядерной безопасности объекта.
- Украинский БПЛА нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, но пострадавших и критических разрушений нет, радиационный фон в норме.
- МАГАТЭ назвало удар по Запорожской АЭС серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники Запорожской АЭС понимают риски для себя из-за атак ВСУ, но выражают готовность продолжать работу на станции для обеспечения ядерной безопасности объекта, заявил директор станции Юрий Черничук.
"Сейчас идет массовая атака на персонал станции, на население города Энергодар... Все делается против людей с желанием запугать, чтобы люди выехали, и тем самым подвергнуть риску безопасность атомной станции. Персонал осознает риски которые есть, выражает готовность продолжать работу на станции для обеспечения безопасности... Люди понимают, чем грозит не только им, но всему миру авария на таком объекте как АЭС" , - сказал Черничук ИС "Вести".
Украинский БПЛА в субботу нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС). Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
Ранее глава госкорпорации "Росатом" сообщал о том, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара.