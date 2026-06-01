На ЗАЭС рассказали, когда смогут устранить повреждения от атаки дрона ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Повреждения здания машзала энергоблока №6 Запорожской АЭС, который был в субботу атакован дроном ВСУ, устранят, когда позволит обстановка, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Ремонтные работы (поврежденного ударом и взрывом дрона здания машзала – ред.) будут организованы, как только позволит обстановка и будут обеспечены необходимые условия безопасности для персонала. Восстановление поврежденных объектов ведется в рабочем порядке", - сказала Яшина.