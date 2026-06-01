На ЗАЭС рассказали, когда смогут устранить повреждения от атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС было атаковано дроном ВСУ в субботу, повреждения были нанесены внешней части здания.
- Пострадавших и критических разрушений нет, радиационный фон в норме, заявила пресс-служба станции.
- Ремонтные работы организуют, как только позволит обстановка, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Повреждения здания машзала энергоблока №6 Запорожской АЭС, который был в субботу атакован дроном ВСУ, устранят, когда позволит обстановка, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Украинский БПЛА в субботу нанес удар по внешней части здания машинного зала ЗАЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"Ремонтные работы (поврежденного ударом и взрывом дрона здания машзала – ред.) будут организованы, как только позволит обстановка и будут обеспечены необходимые условия безопасности для персонала. Восстановление поврежденных объектов ведется в рабочем порядке", - сказала Яшина.
Сам по себе удар дрона ВСУ по Запорожской АЭС, может быть, не столь опасен, но важен сам прецедент целенаправленного удара по атомному энергетическому объекту, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. По его словам, нет никаких сомнений, что это был не случайный удар. За атакованной стеной находится турбина, блочный трансформатор с большим количеством масла, поэтому любой пожар или взрыв вызовет потерю энергоснабжения, и водоснабжения реакторного блока.