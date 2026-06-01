Лихачев назвал цель удара ВСУ по ЗАЭС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Цель удара ВСУ по Запорожской АЭС – оказать давление на людей, сорвать террористическим путем деятельность огромного коллектива запорожских атомщиков, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее он сообщил, что украинский боевой беспилотник в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции отмечала, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Цель - это мощнейшее давление на людей…. Удар по людям, по семьям , по социальным объектам, по детским садам – это желание хоть как-то, не военным путем, а террористическим сорвать деятельность огромного коллектива запорожских атомщиков", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая.
Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.