13:08 01.06.2026
Директор ЗАЭС рассказал о последствиях удара дрона ВСУ по машинному залу

Черничук: удар дрона по машинному залу мог вывести из строя весь энергоблок ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский БПЛА нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС.
  • Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что в худшем случае атака могла привести к выходу из строя турбины, оборудования и всего энергоблока.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Атака дроном ВСУ по машинному залу Запорожской АЭС могла в худшем случае привести к выходу из строя турбины, оборудования и, как следствие, всего энергоблока, заявил директор станции Юрий Черничук.
Украинский БПЛА в субботу нанес удар по внешней части здания машинного зала ЗАЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
"Последствия, которые могли бы быть при плохом стечении обстоятельств - мы могли бы потерять, по большому счету, целый энергоблок. Была бы повреждена турбина, было бы повреждено основное оборудование второго контура машзала. Это потребовало бы в лучшем случае замены дорогостоящего оборудования, в худшем случае – это просто блок был бы выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления", - сказал Черничук ИС "Вести".
