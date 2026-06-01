"Яндекс Такси" запустил в Уфе проект по предоставлению скидок многодетным

Автомобиль такси на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сервис "Яндекс Такси" запустил в Уфе пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в размере 30% на поездки с детьми, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"С 1 июня "Яндекс Такси" запустил в Уфе пилотный проект на предоставление многодетным семьям 30% скидки на детские поездки", - говорится в сообщении ведомства.

Проект реализуется "Яндексом" совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты Башкирии. Для участия в программе семьям нужно обратиться в Республиканский центр поддержки населения Башкирии.

Как уточнили в ФАС, в 2025 году "Яндекс" увеличил число водителей с детскими креслами на 20%, а водителей с двумя удерживающими устройствами - вдвое. Помимо этого, компания передала региональным таксопаркам 7 тысяч детских устройств в 20 городах страны.

В настоящее время детские перевозки в такси доступны в 400 российских городах, напомнили в ведомстве. Услугу предоставляет более 200 тысяч водителей - в прошлом году они перевезли более 10 миллионов пассажиров с детьми.

В 2026 году "Яндекс Такси" в рамках совместной с ФАС программы по обеспечению социальной и ценовой доступности детского такси вложит в детские перевозки более 450 миллионов рублей, указали в службе.

"Средства будут направлены на обеспечение партнеров детскими креслами и бустерами, а также субсидии и бонусы для партнеров и водителей. С осени 2026 года "Яндекс Такси" начнет вводить единый стандарт для детских перевозок в сервисе", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что при введении стандарта детские кресла или бустеры станут обязательными во всех машинах такси, а для пассажиров бустер в сервисе станет бесплатным.