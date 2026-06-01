Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах"
09:34 01.06.2026
Семьям с детьми стал доступен новый вид выплаты на "Госуслугах"

Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новый вид выплаты на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты на "Госуслугах".
  • Выплату могут получить семьи, соответствующие определенным условиям, включая постоянное проживание в России и средний доход на человека не выше 1,5 регионального прожиточного минимума.
  • Размер выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на "Госуслугах" с 1 июня, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"С 1 июня на портале появилась услуга, при помощи которой семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид ежегодной выплаты", - сообщил Григоренко.
Отмечается, что выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей, семья постоянно проживает в России, средний доход на человека - не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, за прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам.
Размер выплаты — это разница между фактически уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например: семья в 2025 году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата — 53 846 рублей, пояснили в аппарате.
Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату — с 1 июня по 30 сентября. Срок рассмотрения заявления — обычно 10 рабочих дней.
В ближайшее время услуга будет интегрирована в "жизненную ситуацию" "Поддержка семей с детьми", добавили там.
ОбществоРоссияДмитрий Григоренко
 
 
