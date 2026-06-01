Президент Сербии отверг возможность введения виз для россиян

БЕЛГРАД, 1 июн — РИА Новости. Сербия не будет вводить визы для россиян, заявил президент Александр Вучич.
"Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано", — сказал он в эфире TV Prva.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности.
Посол в Сербии Александр Боцан-Харченко напомнил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы.
В ноябре 2025 года глава постоянной делегации ЕС в Белграде Андреас фон Бекерат подготовил доклад о прогрессе республики на пути евроинтеграции. В нем отдельно подчеркивалось, что Сербии необходимо согласовать внешнюю политику с линией Брюсселя.