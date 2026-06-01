ВСУ запускали дроны по Старобельску с территории Харьковской области

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВСУ запускали дроны по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Установлено, что запуск БПЛА осуществлялся с территории Харьковской области", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.
В числе тех, кто атаковал колледж, были в том числе боевики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра".