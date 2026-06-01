Бастрыкин рассказал, чьи БПЛА используют ВСУ при ударах по России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При ударах по России ВСУ используют украинские, швейцарские и другие иностранные БПЛА, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"В последствии расследования мы устанавливаем типы БПЛА, более часто используемые вооруженными силами Украины. Мы установили, что при нанесении ударов по территории России - это БПЛА "Лютый", "Бобер", "Чеклун", "Чайка", "Спис", "Барс", "Фламинго". Это БПЛА украинского производства. В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" - Швейцария, "Стикер" - Австралия и иных разведовательных БПЛА иностранного производства", - сказал Бастрыкин.