21:04 01.06.2026 (обновлено: 21:32 01.06.2026)
Бастрыкин рассказал, чьи БПЛА используют ВСУ при ударах по России

Бастрыкин: ВСУ используют при ударах по России швейцарские и украинские дроны

Осколок боеприпаса. Архивное фото
  • Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что при ударах по России ВСУ используют украинские и иностранные БПЛА.
  • Бастрыкин сообщил, что установлены типы БПЛА иностранного производства, используемые ВСУ, и изъяты комплектующие стран НАТО.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При ударах по России ВСУ используют украинские, швейцарские и другие иностранные БПЛА, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"В последствии расследования мы устанавливаем типы БПЛА, более часто используемые вооруженными силами Украины. Мы установили, что при нанесении ударов по территории России - это БПЛА "Лютый", "Бобер", "Чеклун", "Чайка", "Спис", "Барс", "Фламинго". Это БПЛА украинского производства. В то же время мы задокументировали факты применения БПЛА модели "Лорд" - Швейцария, "Стикер" - Австралия и иных разведовательных БПЛА иностранного производства", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что на местах их падения и взрывов, где СК проводил следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.
РоссияВооруженные силы УкраиныСтаробельскШвейцарияАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)НАТОУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
