Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 01.06.2026 (обновлено: 16:16 01.06.2026)
В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Ковальчук: в Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОсколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Осколок боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области четыре человека ранены в результате атак ВСУ на Климовский, Погарский и Унечский районы.
  • Среди пострадавших — работник свинокомплекса, две женщины в селе Андрейковичи и помощник машиниста электропоезда в селе Старая Гута.
БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека ранены в Брянской области в результате атак ВСУ на Климовский, Погарский и Унечский районы, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Сегодня украинские фашисты атаковали FPV-дроном территорию свинокомплекса АПХ "Мираторг" в Климовском районе. Ранения получил работник предприятия, он доставлен в больницу", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
В селе Андрейковичи Погарского района, согласно данным врио губернатора, в результате атаки FPV-дрона ранены две женщины. Обеим оказана медицинская помощь.
Еще одним пострадавшим стал помощник машиниста электропоезда, который ВСУ атаковали в селе Старая Гута Унечского района. Он, как сообщил Ковальчук, госпитализирован в областную больницу.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
В Белгородской области четверо пострадали при детонации дрона ВСУ
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьУнечский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала