В Брянской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Четыре человека ранены в Брянской области в результате атак ВСУ на Климовский, Погарский и Унечский районы, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Сегодня украинские фашисты атаковали FPV-дроном территорию свинокомплекса АПХ "Мираторг" в Климовском районе. Ранения получил работник предприятия, он доставлен в больницу", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
В селе Андрейковичи Погарского района, согласно данным врио губернатора, в результате атаки FPV-дрона ранены две женщины. Обеим оказана медицинская помощь.
Еще одним пострадавшим стал помощник машиниста электропоезда, который ВСУ атаковали в селе Старая Гута Унечского района. Он, как сообщил Ковальчук, госпитализирован в областную больницу.