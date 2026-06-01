В Белгородской области четверо пострадали при детонации дрона ВСУ
16:11 01.06.2026 (обновлено: 16:28 01.06.2026)
В Белгородской области четверо пострадали при детонации дрона ВСУ на остановке

  • В селе Новая Деревня Белгородской области на автобусной остановке сдетонировал украинский FPV-дрон.
  • Четверо мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, один из них находится в операционной.
БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Украинский FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке в селе Новая Деревня Белгородской области, пострадали четверо мужчин, сообщили в оперштабе региона.
"В селе Новая Деревня Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке. Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела попутным транспортом доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Один из них сейчас находится в операционной", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что двое пострадавших госпитализированы в профильное отделение, четвертый - после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.
Кроме того, по данным оперштаба, в Грайворонском округе в селе Почаево три FPV-дрона нанесли удар по социальному объекту, в городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль, а также пострадала еще одна машина.
В Борисовском округе в селе Грузское при детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль, в Краснояружском округе в поселке Красная Яруга беспилотник атаковал социальный объект, а в селе Отрадовка от детонации двух дронов повреждены оборудование и сельхозтехника, добавили в ведомстве.
