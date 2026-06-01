В Белгородской области один человек погиб из-за детонации беспилотника ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Человек погиб, еще один получил ранения в селе Пушкарное Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
"В Белгородском округе в селе Пушкарное в результате детонации беспилотника погиб мужчина. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что еще одного мужчину с предварительным диагнозом акубаротравма в городскую больницу №2 города Белгорода доставляет бригада скорой помощи.
