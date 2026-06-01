ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские военные в Красноармейске приветствовали друг друга нацистским жестом со вскидыванием руки, рассказала РИА Новости беженка из города.
По ее словам, из-за опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, она попросила скрыть ее лицо и не раскрывать имя.
Беженка сообщила, что родственники, уехавшие вглубь Украины, оставили ей ключи от дома, куда впоследствии заселяли офицеров ВСУ. По ее словам, однажды ей приказали привезти ключи новому жильцу, который встретился возле дома с сослуживцем.
"Я не расслышала, что они друг другу сказали, но они сделали вот так: одну руку вверх, другую вниз (нацистское приветствие - ред.)", - рассказала беженка.
Она добавила, что однажды встретила нового жильца в ближайшем магазине без верхней одежды и увидела на его теле татуировки с гербом Украины, немецкими крестами, а также надписями, прославлявшими пособника нацистов Степана Бандеру.
Город Красноармейск (украинское название - Покровск) в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками в конце ноября - начале декабря 2025 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города, а 1 декабря Минобороны РФ официально сообщило о завершении операции по взятию Красноармейска под контроль.
