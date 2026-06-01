07:37 01.06.2026 (обновлено: 07:38 01.06.2026)
Бойцы "Севера" уничтожили в Сумской области более ста пунктов БПЛА за месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» за месяц обнаружили в Сумской области более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ.
  • Все выявленные пункты управления БПЛА ВСУ были уничтожены с помощью ударных БПЛА, FPV-дронов и артиллерии.
КУРСК, 1 июн – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" за месяц обнаружили и уничтожили в Сумской области более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".
"Благодаря работе подразделений разведки по различным признакам были вскрыты пункты управления БПЛА противника... По выявленным пунктам управления противника отрабатывали ударными БПЛА самолетного типа, FPV-дронами с осколочно-фугасной частью, наводили огонь артиллерии", – сообщил агентству "Велес".
Он отметил, что все выявленные пункты управления БПЛА ВСУ были уничтожены.
"За месяц военнослужащими батальона было уничтожено более 100 пунктов управления БПЛА противника", – добавил военнослужащий.
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Сумская область. Вооруженные силы Украины
 
 
