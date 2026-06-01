МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Командование артиллерийских подразделений ВСУ в Харьковской области формирует отдельные расчеты из числа бывших заключенных для выполнения задач заградительных отрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, такие группы используются для ведения заградительного огня на отдельных участках фронта.
"Командование артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в Харьковской области, активно формирует отдельные расчеты из числа бывших заключенных для ведения заградительного огня", — сообщили в российских силовых структурах.
22 июня 2022, 17:18