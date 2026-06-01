Расследование дела девушки, обвиняемой в сокрытии 168 рублей, возобновили

14:54 01.06.2026 (обновлено: 17:48 01.06.2026)
Расследование дела скрывшей 168 рублей девушки из Воронежа возобновили

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • Расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль из Воронежа, возобновили.
  • В декабре 2025 года против нее возбудили уголовное дело из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.
ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. В Воронеже возобновили расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль, которую обвиняют в мошенничестве на 168 рублей.
"Производство следственных действий по уголовному делу <…> возобновлено", — говорится в уведомлении следователя, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Пигуль занималась наращиванием ресниц в статусе самозанятой. Как сама она рассказала РИА Новости, в июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. Год спустя его срок истек. При этом соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его полностью выполненным.
Но в декабре против девушки возбудили уголовное о мошенничестве при получении выплат. Ее обвиняют в сокрытии дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании дела Пигуль.
