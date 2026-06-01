Расследование дела девушки, обвиняемой в сокрытии 168 рублей, возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ Расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль из Воронежа, возобновили.

В декабре 2025 года против нее возбудили уголовное дело из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. В Воронеже возобновили расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль, которую обвиняют в мошенничестве на 168 рублей.

"Производство следственных действий по уголовному делу <…> возобновлено", — говорится в уведомлении следователя, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Пигуль занималась наращиванием ресниц в статусе самозанятой. Как сама она рассказала РИА Новости, в июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. Год спустя его срок истек. При этом соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его полностью выполненным.