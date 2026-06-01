Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле в детском санатории произошла вспышка вируса - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 01.06.2026 (обновлено: 20:54 01.06.2026)
В Барнауле в детском санатории произошла вспышка вируса

В Барнауле у 18 детей в психоневрологическом санатории выявили вирусную инфекцию

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У 18 детей в психоневрологическом санатории в Барнауле выявили вирусную инфекцию, 15 из них госпитализировали.
  • У пациентов диагностировали норовирус, они находятся в состоянии легкой степени тяжести.
  • Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. В Барнауле у 18 детей выявили вирусную инфекцию в психоневрологическом санатории, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
"Восемнадцать человек заболели, 15 госпитализированы, трое проходят лечение амбулаторно — все из детского психоневрологического санатория в Барнауле", — заявил он.
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Число отравившихся в кафе в Пятигорске увеличилось до 50 человек
Вчера, 09:58
В Минздраве Алтайского края уточнили, что у пациентов диагностировали норовирус, они находятся в состоянии легкой степени тяжести. Их лечат в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2.
В ведомстве добавили, что также заболели двое взрослых, им не потребовалась госпитализация.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В кадетском корпусе в Красноярске выявили 33 случая кишечной инфекции
15 мая, 14:36
 
БарнаулЗдоровье - ОбществоАлтайский крайПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала