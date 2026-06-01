В Барнауле в детском санатории произошла вспышка вируса

БАРНАУЛ, 1 июн — РИА Новости. В Барнауле у 18 детей выявили вирусную инфекцию в психоневрологическом санатории, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

"Восемнадцать человек заболели, 15 госпитализированы, трое проходят лечение амбулаторно — все из детского психоневрологического санатория в Барнауле", — заявил он.

В Минздраве Алтайского края уточнили, что у пациентов диагностировали норовирус, они находятся в состоянии легкой степени тяжести. Их лечат в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2.

В ведомстве добавили, что также заболели двое взрослых, им не потребовалась госпитализация.