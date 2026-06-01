Американцы поставили миллионы долларов на вторжение США на Кубу - РИА Новости, 01.06.2026
22:48 01.06.2026
Американцы поставили миллионы долларов на вторжение США на Кубу

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На сайте Polymarket пользователи сделали ставки более чем на 5,1 миллиона долларов на событие с вероятностью 54% — военные действия США против Кубы.
  • На том же сайте на ставку «Вторгнутся ли США на Кубу до конца года» было сделано ставок почти на 2,4 миллиона долларов с вероятностью 22%.
  • На сайте Kalshi ставки на тему, станет ли Куба частью США до конца срока Трампа, достигли 1,3 миллиона долларов, при этом вероятность такого события оценивается в 5%.
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Миллионы долларов поставили в США на вторжение страны на Кубу, выяснило РИА Новости, изучив популярные у азартных американцев сайты.
Военных действий США против острова пользователи сайта Polymarket ждут с вероятностью 54%, ставок сделали более чем на 5,1 миллиона долларов. "Вторгнутся ли США на Кубу до конца года" - другая ставка, вероятность 22%, почти 2,4 миллиона долларов на кону.
Спор о вероятности военного противостояния США и Кубы до конца года привлек меньше участников: всего 132 тысячи долларов ставок с 41% в пользу "да".
Ставка на то, окажется ли под стражей бывший глава Кубы Рауль Кастро после возбуждения против него уголовного дела в США, привлекла 642 тысячи долларов. Вероятность, что арест состоится до конца июня, оценивают в 5%, до конца года - в 22%.
Другой популярный сайт со ставками на различные события Kalshi предлагает спор о том, станет ли Куба или Венесуэла частью Штатов до конца срока Трампа. Для острова такая вероятность оценивается в 5%. Ставок сделали на 1,3 миллиона долларов.
Ранее американские СМИ сообщали о ситуации, когда ставки на популярных платформах якобы делал боец американского спецназа Гэннон Кен Ван Дайк, знавший о готовящемся захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и, предположительно, получивший более 400 тысяч долларов выигрыша. Сам военный эти обвинения отрицает.
Сообщалось также о неизвестном пользователе одной из платформ, который через девять аккаунтов получил более 2,4 миллиона долларов на ставках о действиях американских военных.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
В миреСШАКубаВенесуэлаДональд ТрампРауль КастроНиколас Мадуро
 
 
