Американцы поставили миллионы долларов на вторжение США на Кубу

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Миллионы долларов поставили в США на вторжение страны на Кубу, выяснило РИА Новости, изучив популярные у азартных американцев сайты.
Спор о вероятности военного противостояния США и Кубы до конца года привлек меньше участников: всего 132 тысячи долларов ставок с 41% в пользу "да".
Ставка на то, окажется ли под стражей бывший глава Кубы Рауль Кастро после возбуждения против него уголовного дела в США, привлекла 642 тысячи долларов. Вероятность, что арест состоится до конца июня, оценивают в 5%, до конца года - в 22%.
Ранее американские СМИ сообщали о ситуации, когда ставки на популярных платформах якобы делал боец американского спецназа Гэннон Кен Ван Дайк, знавший о готовящемся захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и, предположительно, получивший более 400 тысяч долларов выигрыша. Сам военный эти обвинения отрицает.
Сообщалось также о неизвестном пользователе одной из платформ, который через девять аккаунтов получил более 2,4 миллиона долларов на ставках о действиях американских военных.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
29 мая, 09:29