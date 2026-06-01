Американцы поставили миллионы долларов на вторжение США на Кубу

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Миллионы долларов поставили в США на вторжение страны на Кубу, выяснило РИА Новости, изучив популярные у азартных американцев сайты.

Военных действий США против острова пользователи сайта Polymarket ждут с вероятностью 54%, ставок сделали более чем на 5,1 миллиона долларов. "Вторгнутся ли США на Кубу до конца года" - другая ставка, вероятность 22%, почти 2,4 миллиона долларов на кону.

Спор о вероятности военного противостояния США и Кубы до конца года привлек меньше участников: всего 132 тысячи долларов ставок с 41% в пользу "да".

Ставка на то, окажется ли под стражей бывший глава Кубы Рауль Кастро после возбуждения против него уголовного дела в США, привлекла 642 тысячи долларов. Вероятность, что арест состоится до конца июня, оценивают в 5%, до конца года - в 22%.

Другой популярный сайт со ставками на различные события Kalshi предлагает спор о том, станет ли Куба или Венесуэла частью Штатов до конца срока Трампа . Для острова такая вероятность оценивается в 5%. Ставок сделали на 1,3 миллиона долларов.

Ранее американские СМИ сообщали о ситуации, когда ставки на популярных платформах якобы делал боец американского спецназа Гэннон Кен Ван Дайк, знавший о готовящемся захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро , и, предположительно, получивший более 400 тысяч долларов выигрыша. Сам военный эти обвинения отрицает.

Сообщалось также о неизвестном пользователе одной из платформ, который через девять аккаунтов получил более 2,4 миллиона долларов на ставках о действиях американских военных.