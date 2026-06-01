СМИ: Украина в мае "по ошибке" направила дроны со взрывчаткой в Финляндию - РИА Новости, 01.06.2026
23:02 01.06.2026
СМИ: Украина в мае "по ошибке" направила дроны со взрывчаткой в Финляндию

© AP Photo / David Goldman — Финский флаг
Финский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дроны, несущие взрывчатку, по ошибке были направлены Украиной в сторону Финляндии 15 мая.
  • Финские власти предупредили население об угрозе БПЛА и временно закрыли столичный аэропорт.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские дроны, из-за которых финские власти 15 мая предупреждали население о беспилотной опасности, были "по ошибке" направлены Украиной в сторону Финляндии и несли взрывчатку, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Очередной инцидент с беспилотниками произошел в Финляндии 15 мая. Финские власти оповещали население об угрозе БПЛА, на несколько часов закрывали столичный аэропорт. Силы обороны при этом сообщали, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства дронами.
"По данных источников Helsingin Sanomat, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку", - говорится в сообщении.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
