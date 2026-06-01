На Украине пересмотрят решения, позволявшие предприятиям давать бронь
22:18 01.06.2026
На Украине пересмотрят решения, позволявшие предприятиям давать бронь

01.06.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кабмин Украины поручил пересмотреть принятые решения о предоставлении предприятиям статуса критически важных, который позволяет бронировать сотрудников от мобилизации.
  • До 10 июня должны быть пересмотрены критерии и порядок предоставления предприятиям статуса критически важных, а до 1 июля поручено проанализировать соответствие организаций этим требованиям.
  • Решения о признании предприятий критически важными сохраняют свою силу до 1 сентября 2026 года, но не дольше срока, на который они были приняты.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Кабмин Украины поручил органам власти пересмотреть до 1 сентября принятые решения о предоставлении предприятиям статуса критически важных, который позволяет бронировать сотрудников от мобилизации, свидетельствует постановление украинского правительства.
Украинское издание "Страна.ua" 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек.
"Центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам государственного управления… до 1 сентября 2026 года - пересмотр принятых решений об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте кабмина.
Согласно документу, до 10 июня должны быть пересмотрены критерии и порядок предоставления предприятиям статуса критически важных, а до 1 июля поручено проанализировать соответствие организаций этим требованиям. В случае исключения критерия, на основании которого предприятие было признано критически важным, этот статус будет отменен.
"Решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, которые являются действующими по состоянию на дату вступления в силу данного постановления, сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года", - говорится в постановлении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
