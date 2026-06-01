На Украине пересмотрят решения, позволявшие предприятиям давать бронь

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Кабмин Украины поручил органам власти пересмотреть до 1 сентября принятые решения о предоставлении предприятиям статуса критически важных, который позволяет бронировать сотрудников от мобилизации, свидетельствует постановление украинского правительства.

Украинское издание " Страна.ua " 1 мая сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек.

"Центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам государственного управления… до 1 сентября 2026 года - пересмотр принятых решений об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно документу, до 10 июня должны быть пересмотрены критерии и порядок предоставления предприятиям статуса критически важных, а до 1 июля поручено проанализировать соответствие организаций этим требованиям. В случае исключения критерия, на основании которого предприятие было признано критически важным, этот статус будет отменен.

"Решения о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, которые являются действующими по состоянию на дату вступления в силу данного постановления, сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года", - говорится в постановлении.