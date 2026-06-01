Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
20:07 01.06.2026
Буданов* сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Буданов* заявил о поручении Зеленского как можно быстрее завершить конфликт

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*.
  • По его мнению, завершение украинского конфликта в ближайшее время — это "реалистичная цель".
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине, утверждает глава его офиса Кирилл Буданов*.
"Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", — передает его слова издание "Страна.ua".
По мнению главы офиса Зеленского, завершение украинского конфликта в ближайшее время — это "реалистичная цель".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно Зеленский является главным препятствием для мирного решения украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Трамп также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСтрана.uaДональд ТрампРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
