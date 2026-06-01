Возвращение IKEA на рынок Украины откладывается

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Возвращение шведской компании IKEA на рынок Украины снова откладывается, в компании пока не решили, когда это может произойти, сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу компании.
"Открытие магазинов IKEA в Украине снова откладывают. В компании пока не определились, когда может быть принято решение о возвращении магазинов сети", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Liga.net.
IKEA зашла на украинский рынок в 2020 году, в 2022 году компания приостановила работу на Украине и закрыла единый магазин, работавший в столичном торгово-развлекательном центре.