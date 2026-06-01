Рейтинг@Mail.ru
Возвращение IKEA на рынок Украины откладывается - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 01.06.2026
Возвращение IKEA на рынок Украины откладывается

Liga.net: возвращение IKEA на рынок Украины снова откладывается

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска магазина IKEA
Вывеска магазина IKEA - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска магазина IKEA. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возвращение шведской компании IKEA на рынок Украины снова откладывается.
  • Главным приоритетом для возобновления работы магазина ИКЕА в Киеве является безопасность работников и клиентов.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Возвращение шведской компании IKEA на рынок Украины снова откладывается, в компании пока не решили, когда это может произойти, сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу компании.
Издание "Экономическая правда" в июне 2024 года сообщало, что IKEA намерена вернуться на Украину, уже идут технические подготовительные работы.
Флажки с логотипом в магазине IKEA - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Цены на товары IKEA в Швеции на фоне санкций против России выросли
26 мая, 02:09
"Открытие магазинов IKEA в Украине снова откладывают. В компании пока не определились, когда может быть принято решение о возвращении магазинов сети", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Liga.net.
По информации издания, возвращение IKEA ожидалось в 2025 году. Как отметили в компании, главным приоритетом для возобновления работы магазина ИКЕА в Киеве является безопасность работников и клиентов.
IKEA зашла на украинский рынок в 2020 году, в 2022 году компания приостановила работу на Украине и закрыла единый магазин, работавший в столичном торгово-развлекательном центре.
Магазин ИКЕА - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA
11 марта, 17:46
 
УкраинаКиевIKEA International GroupИКЕАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала