МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Время в конфликте с Россией работает против Владимира Зеленского, пишет Myśl Polska.
"В то время как Европа потихоньку отказывается от поддержки украинцев и готовится за их спиной к переговорам с Москвой, Соединенные Штаты называют его (Зеленского. — Прим. ред.) главным препятствием для мира в Европе", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, оставшись наедине с Россией, Зеленский потерял бы всю страну в течение нескольких месяцев. По мнению издания, сейчас у него осталось в лучшем случае несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.