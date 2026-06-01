В Польше забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
15:17 01.06.2026 (обновлено: 22:33 01.06.2026)
В Польше забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским

MP: время в конфликте с Россией работает против Зеленского

© AP Photo / Petros Karadjias — Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Myśl Polska пишет, что время в конфликте с Россией работает против Зеленского.
  • Издание отмечает, что Европа отказывается от поддержки Украины и готовится к переговорам с Москвой, а США называют Зеленского главным препятствием для достижения мира в Европе.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Время в конфликте с Россией работает против Владимира Зеленского, пишет Myśl Polska.

"В то время как Европа потихоньку отказывается от поддержки украинцев и готовится за их спиной к переговорам с Москвой, Соединенные Штаты называют его (Зеленского. — Прим. ред.) главным препятствием для мира в Европе", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, оставшись наедине с Россией, Зеленский потерял бы всю страну в течение нескольких месяцев. По мнению издания, сейчас у него осталось в лучшем случае несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
