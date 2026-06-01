С ратуши польского Люблина сняли украинский флаг
13:14 01.06.2026
С ратуши польского Люблина сняли украинский флаг из-за действий Зеленского

© Фото : lublin112
Флаги на городской ратуши Люблина
  • В польском Люблине с городской ратуши сняли флаг Украины.
  • Решение связано с присвоением Владимиром Зеленским наименования "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.
ВАРШАВА, 1 июн - РИА Новости. Флаг Украины сняли с городской ратуши польского Люблина, сообщила журналистам пресс-секретарь мэра Юстына Гуждж.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
"Наше решение о снятии флага с ратуши было непосредственно связано с решением... Зеленского. Мы разделяем критическую позицию министерства иностранных дел Польши и посольства Польши в Киеве", - сказала Гуждж.
"Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти нашего народа, ранит память польских жертв и препятствует налаживанию искреннего диалога между нашими народами", – добавила она.
При этом пресс-секретарь пообещала, что снятие флага с ратуши не отразится на отношении городских властей к проживающим в Люблине гражданам Украины.
"Несмотря на это решение, Люблин остается открытым городом, солидарным и верным ценностям, на которых он годами основывал свое международное сотрудничество", - сказала она.
"В то же время мы будем последовательно требовать уважения исторической правды и достойного поминовения жертв трагических событий в польско-украинских отношениях", – добавила Гуждж.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий проинформировал, что 8 июня будет рассмотрен вопрос о лишении Зеленского польского Ордена белого орла.
В четверг бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Зеленского.
Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России террористические организации.
