В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник утром в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает агентство Укринформ.
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска.
22 июня 2022, 17:18