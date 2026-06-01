"Серьезный скандал". На Западе рассказали о ссоре между Украиной и Польшей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Указ Владимира Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Киевом и Варшавой.
- Переименование подразделения вызвало жесткую критику со стороны президента Польши Кароля Навроцкого, премьер-министра страны Дональда Туска, бывшего главы государства Леха Валенса и других политических деятелей.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ссора между Киевом и Варшавой из-за решения Владимира Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь Украинской повстанческой армии* (УПА)* оказалась серьезной, пишет Telegraph.
"Указ Владимира Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Киевом и Варшавой", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, этот шаг главы киевского режима вызвал жесткую критику со стороны и президента Польши Кароля Навроцкого, и премьер-министра Дональда Туска, и бывшего главы государства Леха Валенсы, и других политических деятелей.
На прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север".
В годы Великой Отечественной войны ОУН-УПА* воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. На ее счету множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски убили и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.