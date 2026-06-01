Рейтинг@Mail.ru
На Украине выделяют деньги на "услуги" в освобожденных Россией поселках - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 01.06.2026
На Украине выделяют деньги на "услуги" в освобожденных Россией поселках

На Украине выделяют миллиарды гривен на услуги в освобожденных Россией поселках

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Краснопольского района Сумской области использует коммунальные и транспортные предприятия для освоения бюджетных средств.
  • Бюджетные средства выделяются якобы на отопление объектов и транспортные услуги в населенных пунктах, освобожденных российскими войсками.
  • К числу фиктивных расходов относятся финансирование отопления здания лицея №1 в Краснополье и эвакуация школьников из сел Рясное и Новодмитровка.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Администрация Краснопольского района Сумской области использует коммунальные и транспортные предприятия для освоения бюджетных средств под видом оказания услуг в населенных пунктах, которые уже были освобождены российскими войсками, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Администрация Краснопольского района обналичивает миллиарды гривен через подконтрольные ООО "Теплоэнерго" и транспортные предприятия, которые "оказывают услуги" в уже освобожденных "Северянами" (группировкой войск "Север" - ред.) населенных пунктах", - рассказали в силовых структурах.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Украине выявили крупномасштабную схему хищения средств из госрезерва
20 февраля, 17:20
По данным собеседника агентства, средства выделяются якобы на отопление объектов и транспортные услуги в населенных пунктах района.
К числу таких "расходов", как уточнил собеседник агентства, относятся фиктивное финансирование отопления здания лицея №1 в Краснополье, которое ранее использовалось украинскими военными, а также фиктивная эвакуация школьников из сел Рясное и Новодмитровка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Командование ВСУ покрывает многомиллионные хищения
Вчера, 06:52
 
Сумская областьУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала