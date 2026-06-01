Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Алекс Крайнер заявил, что киевский режим пытается вовлечь страны НАТО в прямой конфликт с Россией путем провокаций.
- По мнению Крайнера, инцидент с дроном в Румынии может быть выгоден только Украине.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Путем провокаций киевский режим пытается вовлечь страны НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"На днях Владимир Зеленский в письме Трампу буквально умолял прислать зенитные ракеты Patriot PAC-3. <…> Это показывает, что украинцы сейчас в отчаянном положении <…> и понимают, что наступление России нанесет серьезный ущерб правительству Украины и всей системе управления страной. И я бы очень удивился, если бы в сложившихся обстоятельствах россияне решили, что запустить дрон в жилой дом в Румынии — хорошая идея. Для России в этом нет никакого смысла. А вот для Украины — очень даже. Видно, что Зеленский паникует, будто понимает, что все идет к концу, и этот конец уже близок", — отметил он.
По мнению Крайнера, Украина пытается путем провокаций вынудить западные страны начать боевые действия против России, задействовав статью пять устава НАТО, и таким образом спасти режим Зеленского.
В пятницу Минобороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не стремились перехватить дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
В тот же день президент Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском дроне, сбившемся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.