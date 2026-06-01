"Это посмешище": в США выступили с заявлением из-за ударов по Украине - РИА Новости, 01.06.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
01:31 01.06.2026 (обновлено: 10:19 01.06.2026)
"Это посмешище": в США выступили с заявлением из-за ударов по Украине

© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что поддержка Западом атак на российские территории спровоцирует жесткий ответ Москвы и приведет к падению киевского режима.
  • По словам Риттера, европейские государства абсолютно не готовы к разрушительным ударам по Украине из-за критически слабого военного потенциала.
  • Риттер добавил, что Россия способна даже без ядерного оружия нанести Европе беспрецедентные по масштабу разрушения в случае угрозы с Запада.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Поддержка Западом участившихся атак на российские территории спровоцирует жесткий ответ Москвы и приведет к падению киевского режима, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью для издания Consortium News.
"Ситуация достигнет критической точки, и что-то сломается. Я думаю, что сломается именно Украина. Россия не хочет нападать на Европу, и Европа не хочет, чтобы на нее нападали. Но они подтолкнули Россию к тому, что мы увидим чрезвычайно разрушительные удары по Украине", — сообщил эксперт.
По его словам, европейские государства абсолютно не готовы к такому развитию событий, поскольку их военный потенциал критически слаб.
"У Европы не будет <…> ответа, вообще никакого. Их военно-воздушные силы — это посмешище. У них нет ракет. Даже если они начнут создавать ударные ракеты большой дальности, их будет недостаточно. Россия превосходит их, и это приведет к полному опустошению Европы", — признал экс-разведчик.
Риттер добавил, что Россия в случае возникновения угрозы с Запада способна даже без ядерного оружия нанести Европе беспрецедентные по масштабу разрушения.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Глава государства также обозначал, что Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.
