Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе и Сумах прогремели взрывы.
- В Сумской и части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Одессе и Сумах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18