"Портовый Альянс" отправил на экспорт 3,9 млн тонн угля и минудобрений

17:14 01.06.2026
"Портовый Альянс" отправил в мае на экспорт 3,9 млн тонн угля и минудобрений

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Компания "Портовый Альянс", управляющая морскими портами на трех магистральных экспортных направлениях, в мае увеличила грузооборот на 7% – до 3,9 миллиона тонн угля и минеральных удобрений, сообщает пресс-служба группы.
Суммарный объем погрузки на суда во всех активах группы превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 254,3 тысячи тонн.
Перевалка энергетического угля через три профильных терминала группы за отчетный период составила 3,4 миллиона тонн. Рост на 6,6% к прошлому году сохраняется благодаря высокой интенсивности работы дальневосточного направления. Флагман группы – специализированный терминал "Остерра" – за месяц обработал 2,1 миллиона тонн груза, нарастив объем перевалки на 23%.
Отгрузка минеральных удобрений на экспорт через специализированные мощности "Портового Альянса" в мае выросла на 8,1% и составила 620 тысяч тонн. Максимальный темп роста (на 55%) показал Мурманский балкерный терминал (МБТ). В мае объем перевалки удобрений здесь увеличился до 376,2 тысячи тонн, что подтверждает востребованность арктического маршрута для экспорта агрохимии.
"Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год.
