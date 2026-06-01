В Уфе назначили и.о. мэра, пока Мавлиев находится под следствием - РИА Новости, 01.06.2026
13:22 01.06.2026
В Уфе назначили и.о. мэра, пока Мавлиев находится под следствием

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид на город Уфа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рустам Шарипов назначен исполняющим обязанности мэра Уфы.
  • Бывший мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится под домашним арестом по делу о коррупции.
УФА, 1 июн - РИА Новости. Бывший глава Хайбуллинского района Башкирии Рустам Шарипов назначен исполняющим обязанности мэра Уфы, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен Рустам Шарипов. Он 12 лет работал главой администраций. Пять лет руководил Бурзянским районом и семь лет – Хайбуллинским, причем достаточно успешно и деятельно", - сказал Хабиров на оперативном совещании правительства республики.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в настоящее время находится под домашним арестом по делу о коррупции. Глава региона сообщал, что до решения суда Мавлиев останется действующим главой администрации города.
УфаРадий ХабировРатмир Мавлиев (мэр Уфы)Политика
 
 
