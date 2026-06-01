В Уфе назначили и.о. мэра, пока Мавлиев находится под следствием

УФА, 1 июн - РИА Новости. Бывший глава Хайбуллинского района Башкирии Рустам Шарипов назначен исполняющим обязанности мэра Уфы, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в настоящее время находится под домашним арестом по делу о коррупции. Глава региона сообщал, что до решения суда Мавлиев останется действующим главой администрации города.
